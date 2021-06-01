Kozan'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri - Son Dakika

Adana'nın Kozan İlçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kozan Kent Konseyi Başkanlığı işbirliği ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği yapıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte kursiyerler tarafından hazırlanan el işi ürünleri ve resim çalışmaları sergilendi.

Burada bir konuşma yapan Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, çok sayıda faaliyet düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik halk oyunları ekibinin gösterileri, keman dinletisi ve şiir okunması ile devam etti.

Kozan'ı en iyi şekilde anlatan tişört tasarım yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam tarafından takdim edildi.