Kozan'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen O.G. ve A.G. ekiplerin takibi sonucu yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tufanlı Mahallesi'nde farklı adreslerden 2 büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana 'nın Kozan ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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