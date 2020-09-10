Kozan'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tufanlı Mahallesi'nde farklı adreslerden 2 büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen O.G. ve A.G. ekiplerin takibi sonucu yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:45 - Kaynak: AA
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