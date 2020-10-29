Kozan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok noktada denetim gerçekleştirdi.

ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor