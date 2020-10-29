Kozan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok noktada denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde 771 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 151 araç denetlendi.
Eksiklikleri bulunan 25 araca ceza yazıldı, 8 araç trafikten men edildi.
Uygulamada üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Denetimde, ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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