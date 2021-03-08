Kozan'da iç sularda avlanma yasağı başladı - Son Dakika

Kozan'da iç sularda avlanma yasağı başladı
08.03.2021 15:45
Adana'nın Kozan ilçesinde iç sularda avlanma yasağının başladığı bildirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde iç sularda avlanma yasağının başladığı bildirildi.
Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ilçede iç sularında su ürünleri avcılığı için olta haricinde tüm av araçlarının 12 ay yasak olduğu belirtildi.
Açıklamada su ürünlerinin devamlılığı için sazangillerin üreme dönemi olan 1 Mart ve 1 Haziran tarihleri arasında olta avcılığının da yasak olduğu kaydedildi.
Son Dakika Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu