Son Dakika Haberleri: Kozan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kozan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

48 dakika önce

Kozan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti üç kişi yaralandı.

Kozan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti üç kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kozan Mansurlu Karayolu haymalar mevkiinde meydana geldi.
Musa Kaya idaresindeki 01 Y 4151 plakalı otomobil ile Önder Yaprak idaresindeki 01 BV 237 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Musa Kaya idaresindeki 01 Y 4151 plakalı otomobil yoldan çıkarak yol kenarında bulunan portakal bahçesine düştü. Kaza sonrası otomobil şoförlerinden Musa Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan diğer otomobilde bulunan otomobil sürücüsü Önder Yaprak ile araçta yolculuk eden Melehat Yaprak ve Ömer Yasin Yaprak yaralandılar. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarmanın soruşturmayı başlattığı öğrenildi.
Adana, Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucuya alıştırılan kız çocuğu 27 gündür kayıp
5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 21:27:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]