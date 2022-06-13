- Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı

Dağılcak Tabiat Parkı sel sularına teslim oldu, Düzağaç Mahallesinde 2 araç sel sularına kapıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli sağanak sel ve taşkına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sularında Meteorolojinin yağış uyarısı yaptığı ilçede Dağılcak Tabiat Parkı, Düzağaç, Kuytucak, Kızıllar, Akdam mahallerinde sel ve su taşkınları yaşandı. Dağılcak Tabiat Parkında dere yatağının taşması üzerine banklar sürüklendi, bahçede derin göçük meydana geldi.

Düzağaç Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde ise iki araç sel sularına kapıldı.

Öte yandan, Feke ilçesine bağlı Güzpınar Mahallesinde yola kaya düşmesi üzerine yol açma çalışması başlatıldı.

Kozan Belediyesi iş makineleri selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı. Adana AFAD ekipleri Düzağaç Mahallesinde sel bölgesinde hasar ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Dağılcak Tabiat Parkı Müdürü Rıfat Akşahin biranda sel sularının bahçede etkili olduğunu belirterek, "Can kaybı yaşanmaması bizlerin tesellisi inşallah toprakta bereket olarak bu yağışları görürüz" dedi.