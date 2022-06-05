Kozan'da iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kozan'da iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

05.06.2022 19:06
Kozan'da iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Kozan ilçesinde Andıl ve Yüksekören mahallelerinde muhtarlık seçimleri yapıldı.

Kozan ilçesinde Andıl ve Yüksekören mahallelerinde muhtarlık seçimleri yapıldı.

Andıl Mahallesi'nde hayatını kaybeden mahalle muhtarı Cumali Akıllı'nın yerine seçilecek olan muhtarın belirlenmesi için 2 aday yarıştı.

Andıl İlkokulu'nda gerçekleşen seçimde Yasin Köse, 82 oy alarak seçimi kazandı.

Yüksekören Mahallesi'nde de muhtarlığı düşen İsmail İnceler'in yerine yeni muhtarın belirlenmesi için sandık kuruldu.

İki adayın yarıştığı seçimde 298 oy alan Cüneyt Özkan seçimi önde tamamlandı.

YORUMLAR
500
Kozan'da seçmen sandığa gitti Kozan'da seçmen sandığa gitti Otomobil ayçiçek tarlasına uçtu: 1 yaralı Otomobil ayçiçek tarlasına uçtu: 1 yaralı
Kaynak: AA

Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozan'da iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 19:23:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kozan'da iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement