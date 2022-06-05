Yüksekören Mahallesi'nde de muhtarlığı düşen İsmail İnceler 'in yerine yeni muhtarın belirlenmesi için sandık kuruldu.

Andıl Mahallesi'nde hayatını kaybeden mahalle muhtarı Cumali Akıllı'nın yerine seçilecek olan muhtarın belirlenmesi için 2 aday yarıştı.

Kaynak: AA

Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kozan'da iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

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