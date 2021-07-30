Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (9) - Son Dakika

KOZAN'DA BİR BÖLGEDE DAHA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, bugün kısmen kontrol altına alınan orman yangının ardından farklı bir bölgede daha orman yangını çıktı. İlçede 7 köyün tahliye edilmesine neden olan orman yangınının bugün kısmen kontrol altına alındığı bildirilirken, Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yeni bir yangının çıktığı öğrenildi. Turgutlu Mahallesi'ndeki orman yangınına iş makineleri ve arazözlerle müdahaleye başlandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),