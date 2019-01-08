Kozan'da İstinat Duvarı Çöktü; Yol Trafiğe Kapandı
2 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde Kayseri yolu üzerinde bulunan Dağılcak mevkiinde istinat duvarı çöktü.
ADANA'nın Kozan
ilçesinde Kayseri
yolu üzerinde bulunan Dağılcak mevkiinde istinat duvarı çöktü. Yol kısmen trafiğe kapanırken, olası bir kazaya karşı önlem alındı.
Kozan-Kayseri yolu Dağılcak mevkii üzerinde yaz aylarında yapımı tamamlanan istinat duvarı, yoğun yağış nedeniyle çöktü. Çökmenin yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alındı.
FEKE'DE YOLLAR KAPANDI
Kozan, Feke
, Saimbeyli
, Tufanbeyli
ve Kayseri yolu kar nedeniyle trafiğe kısmen kapandı. Çulluuşağı, Dişbudak mevkiinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermedi. Birçok otomobil geri dönmek zorunda kaldı. Feke'nin birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri ve karayolları ekipleri yolları açmaya çalışıyor.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:55 Kaynak: DHA
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