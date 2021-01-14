Kozan'da istinat duvarı çöktü, yolda oluşan çökme araçta hasara neden oldu - Son Dakika

Kozan'da istinat duvarı çöktü, yolda oluşan çökme araçta hasara neden oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam 2 saat etkili olan sağanak yağışta bir apartmanın istinat duvarı çöktü, doğalgaz çalışmasının yapılarak üstü kumla kapatılan yolda meydana gelen çökmede bir araç düşerek hasar gördü.

Kozan'da akşam saatlerinde meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı verdiği Kozan'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Geceyi şimşekler aydınlatırken 2 saat boyunca etkili olan şiddetli sağanak nedeni ile Cumhuriyet mahallesinde yolda çökme meydana gelirken, Çanaklı mahallesinde bir apartmanın yanında bulunan istinat duvarı çöktü.

Cumhuriyet mahallesinde Doğalgaz boru hattı için kazılan ve çalışmanın tamamlanması ile üzeri kumla kapatılan ve asfaltlanmayan yolda çökme meydana geldi. 01 D 1672 plakalı Önder Erol yönetimindeki araç çökme yaşanan yola düşerek aracın lastikleri patladı cantları yamuldu.

Önder Erol işten evine dönerken çukura girdiğini ve şikayetçi olduğunu ifade ederken " Araçla gelirken su oluşmuştu. Su vardı ama çukur olmuş. Bu yolların daha iyi yapılması lazım. Bugün bana oldu yarın bir çocuk geçse. Lastiğin jantları yamuldu. Ön teker patladı. Hasarımın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Geçerken görmek mümkün değil bu araya çocukta düşebilir" dedi.

Kozan belediyesi Zabıta ekipleri istinat duvarı çöken inşaat alanı ve çökme yaşanan yollara şerit çekerek güvenlik tedbiri alırken Trafik ekipleri sürücüleri uyardı.