Son Dakika | Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
05.11.2020 09:54
Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Erhan Ç. yönetimindeki 07 ASR 94 plakalı kamyon ile Ahmet Şengönül (49) idaresindeki 01 VCH 37 plakalı otomobil, Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında çarpıştı.
Ahmet Şengönül olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Erhan Ç. ve Suat Şengönül, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Suat Şengönül, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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