Durumu ağır olan Suat Şengönül, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ahmet Şengönül olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Erhan Ç. ve Suat Şengönül, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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