Kozan'da Kaza 5 Kişi Yaralı
1 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
ADANA'nın Kozan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kozan'dan Feke
ilçesi istikametine giden Adem Küçüker yönetimindeki 01 ABK 317 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Adem Küçüker ile çocukları Umut (13), Mehmet (10), Yusuf (2), eşi Sultan (34), annesi Ayşe Küçüker (55) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi
acil servisine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - Kozan
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:46 Kaynak: DHA
Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı
Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza
AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı