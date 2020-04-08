Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor - Son Dakika
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Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor

6 saat önce

Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı AŞ Evi'ndeki kazanlarda pişirilen yemekler her gün binlerce aileye ulaştırılıyor Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Halit Dağlı AŞ Evi'nde yemek kazanlarında pişirilen yemekler, her gün binlerce vatandaşa ulaştırılıyor.

Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor

Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı AŞ Evi'ndeki kazanlarda pişirilen yemekler her gün binlerce aileye ulaştırılıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Halit Dağlı AŞ Evi'nde yemek kazanlarında pişirilen yemekler, her gün binlerce vatandaşa ulaştırılıyor.

Kozan'da Belediyesi, kaymakamlık ve hayırsever iş insanlarının destekleri ile Halit Dağlı AŞ Evi'nde her gün kazanlar ihtiyaç sahibi ailelerin günlük yemek ihtiyacını karşılamak için kaynıyor. Kozan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek ekipleri de Korona virüs salgını günlerinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yemeklerini teslim ediyor.

Halit Dağlı AŞ Evi'nde her gün sabah gün ağarırken başlayan mesaide yapılan yemekler, saat 10.00'da dağıtıma çıkıyor. AŞ evinde çalışan Emine Erik, "Günlük 5 bin kişilik yemek hazırlıyoruz. Her gün sabah 5'te geliyoruz. Yemeklerimiz yıkanır ıslatılır. Pilavcı arkadaşlar pilavını yemekçi insanlar da yemeklerini. Allah herkese yardım etsin çok zor bir süreçten geçiyoruz ama çok güzel bir iş yapıyoruz. Büyük bir sevap. 65 beş yaş üstü bir çok kişiye yemek götürüyoruz" dedi.

Evde kalan ihtiyaç sahipleri aç kalmıyor

Aş Evi Müdürü Orhan Dağlı, " Bu işi 16 yıldan beri yapıyoruz. Biz garibanlara 65 yaş üstü vatandaşlara yemek dağıtmaya devam ediyoruz. Vatandaşımız evde kalsın biz her gün yemeklerini götürmeye devam edeceğiz. Bin 200 aileye yemek gidiyor, 5 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Bu yemekler hayırseverler, Kozan belediyesi, kaymakamlık desteği ile yemeklerimiz hazırlanıyor. Koronavirüs nedeni ile yüzde 10 artış yaşandı. İki çeşit yemek çıkıyor. Pilav ve sulu yemek çeşitleri ve ekmeklerini veriyoruz. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Aş evine gelerek ve evlerinde yemek alan vatandaşlar, belediye ve kaymakamlığa destekleri için dualar ediyor.

Vatandaşlardan Yusuf Turgut, "Eşim vefat etti, yemeğimi AŞ evinden alıyorum. Allah devletimizden milletimizden razı olsun" diye konuştu.

65 yaş aylığı ile zor günler geçirdiklerini kaydeden Emine Özyürek, "Bir şekilde idare ediyoruz. Hükümetimizden devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Eşi işsiz ve kendi işsiz olan Döne Doğan, eşim işsiz olduğu için kavga tartışma oluyor evde. Ama Allah başkanımızdan devletimizden razı olsun, yemeğimizi buradan alıyoruz" diye konuştu.

Evden çıkamayan ve engelli olan vatandaşların yemekleri de her gün evlerine bırakılıyor.

Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor

Halit Dağlı, Adana, Kozan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:58 Kaynak: İHA

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