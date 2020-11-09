Kozan'da aracı taranan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla tarandı. Olayda araç sürücüsü göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozan ilçesi Oruçlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde seyir halindeki Selami Kangur'un (54) kullandığı 01 RY 252 plakalı otomobil kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahla tarandı. Otomobilin içinde bulunan sürücü Selami Kangur göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaranırken, araca çok sayıda kurşun isabet etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının yakınları hastanenin acil servisi önünde sinir krizleri geçirdiler. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği yerde geniş çaplı araştırma başlatırken, konu ile ilgili cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı. - ADANA