Kozan'da konserde Emin Demir ve Atilla Yılmaz sahne aldı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde Emin Demir ve Atilla Yılmaz'ın sahne aldığı konser düzenlendi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kozan Şubesi tarafından bir tesiste düzenlenen konserde, Demir ve Yılmaz, sevilen şarkılarını seslendirdi, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Konseri belediye meclis üyeleri, vakfın Adana Şube Başkanı Çağrı Korkut, Kozan Şube Başkanı Harun Yılmaz ve diğer davetliler de izledi.