Kozan'da korona denetimi renkli geçti - Son Dakika

Kozan'da korona denetimi renkli geçti

16.10.2020 17:14

Kozan'da korona denetimi renkli geçti Kaymakam Şafak Gürçam, yolcu minibüsü şoförüne, "Boş yer var mı, müdürlerimizden yolcu verelim" diyerek espri yaparken yolcuların sevip sevmediği şarkıları çalıp çalmadığını sordu Adana'nın Kozan ilçesinde korona denetimi renkli görüntülere sahne oldu.

Kozan'da korona denetimi renkli geçti

Kaymakam Şafak Gürçam, yolcu minibüsü şoförüne, "Boş yer var mı, müdürlerimizden yolcu verelim" diyerek espri yaparken yolcuların sevip sevmediği şarkıları çalıp çalmadığını sordu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde korona denetimi renkli görüntülere sahne oldu.

Kozan'da yapılan denetimler ilk olarak Mustafa Azgın Otobüs Terminali'nde başladı. Kaymakam Şafak Gürçam İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ile birlikte denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Gürçam ilk olarak bilet satış noktalarını denetiminin ardından bir dolmuşta denetim gerçekleştirdi. Yolcular ve yolcu minibüsü şoförü arasında renkli görüntüler oluştu. Kaymakam Gürçam sosyal mesafe kurallarına uyan dolmuş şoförüne, "Boş yer var mı, müdürlerimizden yolcu verelim" diyerek espri yaparken yolcuların sevip sevmediği şarkıları çalıp çalmadığını dasordu.

Renkli geçen denetimlerde Kaymakam Gürçam, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ederek yolcu otobüsünü de kendisi uğurladı.

Kozan'da korona denetimi renkli geçti
Kozan'da korona denetimi renkli geçti
Kozan'da korona denetimi renkli geçti
Kozan'da korona denetimi renkli geçti
Kozan'da korona denetimi renkli geçti
Kozan'da korona denetimi renkli geçti

Şafak Gürçam, Otobüs, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kozan'da korona denetimi renkli geçti - Son Dakika

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