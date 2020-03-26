Kozan'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kozan'da Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Kozan Belediyesi ekipleri, 15 merkez mahalle ile cadde ve sokakların tamamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, cadde ve sokaklar tazyikli suyla temizliyor, resmi kurumlar ile iş yerlerinde de ilaçlama çalışmaları yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:40 Kaynak: AA
Son Dakika Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı