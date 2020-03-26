Kozan'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.



Kozan Belediyesi ekipleri, 15 merkez mahalle ile cadde ve sokakların tamamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, cadde ve sokaklar tazyikli suyla temizliyor, resmi kurumlar ile iş yerlerinde de ilaçlama çalışmaları yapıyor.