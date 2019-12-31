Kozan'da kumar operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da kumar operasyonu - Son Dakika

Kozan'da kumar operasyonu

12 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 56 kişiye işlem yapıldı.

Kozan'da kumar operasyonu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 56 kişiye işlem yapıldı.


Alınan bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, kumar ve tombala oynatıldığı gerekçesiyle 15 adrese operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda oyun kağıdı, tombala pulları ve tombala kartları ele geçirildi. Kumar oynanması için yer temin ettiği belirlenen 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kumar oynarken yakalanan 46 kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
01:10 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika Haber
01:03 Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:34 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:12:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kozan'da kumar operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]