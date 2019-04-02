Kozan'da Kura ile Muhtarlık Belirlendi
1 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Orçan Mahallesi'nin muhtarı oy eşitliği nedeniyle kura ile belirlendi.
ADANA'nın Kozan
ilçesine bağlı Orçan Mahallesi'nin muhtarı oy eşitliği nedeniyle kura ile belirlendi.
Kozan'da, 4 muhtar adayının yarıştığı Orçan Mahallesi Muhtarlığı için Hakan Dağlı ve Mustafa Erik'e 98'er oy çıktı. Eşitlik üzerine İlçe Seçim Kuruluna çağrılan adaylar, görevlilerin eşliğinde kura çekti. Çekilen kura sonucunda mahalle muhtarlığını Hakan Dağlı kazandı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:51 Kaynak: DHA
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