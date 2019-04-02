Son Dakika Haberleri: Kozan'da Kura ile Muhtarlık Belirlendi

Kozan'da Kura ile Muhtarlık Belirlendi

1 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Orçan Mahallesi'nin muhtarı oy eşitliği nedeniyle kura ile belirlendi.

Kozan'da Kura ile Muhtarlık Belirlendi, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Orçan Mahallesi'nin muhtarı oy eşitliği nedeniyle kura ile belirlendi.

Kozan'da, 4 muhtar adayının yarıştığı Orçan Mahallesi Muhtarlığı için Hakan Dağlı ve Mustafa Erik'e 98'er oy çıktı. Eşitlik üzerine İlçe Seçim Kuruluna çağrılan adaylar, görevlilerin eşliğinde kura çekti. Çekilen kura sonucunda mahalle muhtarlığını Hakan Dağlı kazandı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:51 Kaynak: DHA

Adana, Kozan, Güncel
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