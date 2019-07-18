Son Dakika Haberleri: Kozan'da kurbanlık fiyatı belirlendi
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Kozan'da kurbanlık fiyatı belirlendi

3 saat önce

Kozan Belediyesi, kurbanlık keçi ve koyun fiyatının 23, büyükbaş hayvan fiyatının ise 20 lira olduğunu açıkladı.

Kozan'da kurbanlık fiyatı belirlendi, System.String[]
Kozan Belediyesi, kurbanlık keçi ve koyun fiyatının 23, büyükbaş hayvan fiyatının ise 20 lira olduğunu açıkladı.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı'nı mutlu ve huzurlu geçirmelerini sağlamak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.
Vatandaşların ortak kullandıkları cadde ve sokaklarda halk sağlığını korumak ve çirkin görüntülere mahal vermemek için hayvan satışına izin vermeyeceklerini belirten Özgan, kurbanlık satışının canlı hayvan pazarında yapılacağını kaydetti.
Kurbanlıkların fiyatlarının da belirlendiğini ifade eden Özgan, küçükbaş hayvanlar için kilogram fiyatının 23 büyükbaş için ise 20 lira olduğunu aktardı.
Bu arada ilçe merkezinde kurbanlık satışı yapanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:18 Kaynak: AA
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