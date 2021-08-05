KOZAN'DA MISIR HASADI BAŞLADI - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde mısır hasadı başladı. Dönümde elde edilen bin 400 kilo verim, çiftçiyi sevindirdi.

Çukurova bölgesinin verimli topraklarında, tarımın en önemli ürünlerinden olan mısırda hasat başladı. Çiftçiler, dönümde bin 400 - bin 700 kilo verimin kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Çiftçi Yunus Erkmen, resmi fiyatın açıklanmasını beklediklerini belirterek, Sulamayı ve gübrelemeyi zamanında yaptık, güzel verim elde ettik. Bakımsız yerlerde ise verim biraz düşük. Nem oranı yüzde 16-18 arasında değişiyor dedi.

Çiftçi Salih Eker ise resmi fiyatlarının kiloda 2.30 TL olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi.