Son Dakika Haberleri: Kozan'da mısır hasat sezonu başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kozan'da mısır hasat sezonu başladı

34 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde mısırda hasat sezonu başladı.

Kozan'da mısır hasat sezonu başladı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde mısırda hasat sezonu başladı.

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, yaptığı açıklamada, çiftçilerin aylar süren çabalarının karşılığını almaya başladığını belirterek, "Çiftçilerimizi mısırdaki rutubet konusunda uyarmak istiyorum. Çiftçilerimiz mısırlarını vaktinden önce hasat etmesinler. Ayrıca milli servetin tek tanesini bile israf edilmemeli. Bunun için de birçerdöver sahiplerimiz de biçerdöverlerinin ayarlarını tam yapmaları gerekmektedir" dedi. - ADANA
Adana, Kozan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trans bireyin evine giren babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı Motosikletli iki kişi, bir kadın ve çocuğu adım adım takip edip kapkaç yaptı Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 10:26:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozan'da mısır hasat sezonu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]