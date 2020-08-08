Kozan'da mısır hasat sezonu başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde mısır hasat sezonu başladı.

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, hasat sezonu ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Çevikalp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çiftçilerimiz aylar süren çabalarının karşılığını nihayet almaya başlıyorlar. Tüm çiftçilerimize hasatlarının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum. İnşallah tüm çiftçilerimiz emeklerinin karşılğını tam olarak alacaklardır."

Mısırda rutubet konusunda öneride bulunan Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, mısırların biçilmeden önce rutubetlerinin kontrol edilip, erken hasattan kaçınmalarını dile getirerek, biçerdöver sahiplerinin de biçerdöverlerin ayarlarını tam yapmaları, milli servetin tek tanesinin bile israf edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. - ADANA