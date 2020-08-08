Kozan'da mısır hasatı başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde mısır hasatı başladı.

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, gazetecilere, ilçede dönüme 1000-1700 kilogram verim beklediklerini kaydetti.

Ürününe iyi bakan çiftçilerin daha yüksek verim aldığına dikkati çeken Çevikalp, "Çiftçilerimiz ve biçerdöverci kardeşlerimizden ricamız şudur ki ürünü rutubetli biçmeyelim. Devlet mısırın alım fiyatını açıkladı. Taban fiyatı biraz daha yüksek olsa çiftçilerimiz için daha iyi olurdu." dedi.

Çiftçi Yunus Açıkgöz de dönüme göre 1500 kilogram verim beklediklerini belirtti.

Biçerdöver operatörü Ali Ateş de 30 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Biçer döverci arkadaşlardan ricam lütfen en az 2 adet yangın tüpü bulundurun." dedi.