Kozan'da motosikletlere sıkı denetim - Son Dakika
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Kozan'da motosikletlere sıkı denetim

20.04.2022 18:59
Kozan'da motosikletlere sıkı denetim

Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, traktör ve servis araçlarını denetledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, traktör ve servis araçlarını denetledi.

Asayiş uygulamasında polis ekipleri tescilsiz motosikletler, kask, elektrikli motosiklet ehliyet kuralları başta olmak üzere kurallara uymayan sürücülerle ilgili denetimlerde bulundu. Servis araçlarında öğrenci sayısı ve araçların denetimleri gerçekleşirken traktörün özellikle reflektör kullanımları denetlendi. Yapılan uygulamada 100 motosiklet denetimlerde sorgulanırken 20 motosiklet eksiklikleri nedeni ile bağlandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin sık sık yapılacağı belirtildi. - ADANA

Kozan'da motosikletlere sıkı denetim
Kozan'da motosikletlere sıkı denetim

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da motosikletlere sıkı denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kozan'da motosikletlere sıkı denetim - Son Dakika
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