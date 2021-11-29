Kozan'da öğrenciler Mektup Arkadaşlığı Projesi ile yabancı dillerini geliştiriyorlar - Son Dakika

Kozan ilçesinde bir okulda hayata geçirilen Mektup Arkadaşlığı Projesi kapsamında lise öğrencileri, yabancı dillerini geliştirmek için başka ülkelerden öğrencilerle mektuplaşıyorlar.
Kozan Fen Lisesi öğretmeni Mehmet Bozkurt, tarafından hazırlanan projede, 9. sınıf öğrencileri, başka ülkelerden öğrenciler ile İngilizce mektuplaşarak yabancı dillerinin geliştiriyorlar.
Öğrenciler kendilerini tanıttıkları ilk mektuplar Fas'ın Terudent şehrinde bulunan bir okuldaki arkadaşlarına gönderdiler.
Kaynak: AA
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