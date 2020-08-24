Kozan'da orman da evler de böyle yandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde dün başlayan ve hala devam eden yangında itfaiyenin çalışması ve köylülerin bekleyişi sürüyor.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 24 saattir süren yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Jandarma ekipleri yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı.

200 hektarın üzerinde ormanlık alanın kül olduğu bölgede itfaiyenin söndürme çalışmaları ve köylülerin bekleyişi sürüyor.

Adana'dan anne ve babasını kurtarmak için gelen Ramazan Akyüz isimli vatandaş, "Annem ve babam yaşlı insanlar. Tek başlarına bir şey yapamazlar. Gece haberi aldım geldim. Onları buradan götüreceğim. Ciğerlerimiz yanıyor. Bu ağaçlar köylülerin geçim kaynağıydı" diye konuştu.

Öte yandan, bir kaplumbağanın yanan alandan kendi çabasıyla kurtulup yola çıktığı görüldü. - ADANA