Kozan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kozan orman yangını kontrol altına alındı

28.05.2022 22:14

Kozan orman yangını kontrol altına alındı Adana'nın Kozan ilçesinde bugün saat 21.30 sularında 6 ayrı noktadan çıktığı tespit edilen orman yangını, yangın söndürme ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kozan orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bugün saat 21.30 sularında 6 ayrı noktadan çıktığı tespit edilen orman yangını, yangın söndürme ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kozan'da Akdam mahallesi Karapınar mevkiinde çıkan orman yangını Kozan Orman İşletme müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen destek ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahale ile kısa sürede çembere alındı. Orman yangını söndürme ekipleri Karapınar mahallesinde orman yangınına müdahale ederken yangının geçen yıl yine aynı günde Akdam bölgesinde çıkması dikkat çekti.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında ilk belirlemelere göre 6 ayrı noktadan yangının çıktığı ve yaklaşık bir hektar alanın etkilendiği belirlenerek, Jandarma ekipleri ormanlık alanda yanına sebep olan kişi yada kişileri arıyor.

Kozan orman yangını kontrol altına alındı
Kozan orman yangını kontrol altına alındı
Kozan orman yangını kontrol altına alındı
Kozan orman yangını kontrol altına alındı
Kozan orman yangını kontrol altına alındı
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KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI Adana'da orman yangını kontrol altına alındı Adana'da orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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