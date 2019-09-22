Kozan'da orman yangını (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:51 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alana zarar veren yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana),
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