Son Dakika Haberleri: Kozan'da orman yangını (2)
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Kozan'da orman yangını (2)

57 dakika önce

KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alana zarar veren yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana),


Kozan Kalesi, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:51 Kaynak: DHA
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