Kozan'da orman yangını
1 saat önce
Kozan'da orman yangınıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kızılçam ormanlık alanda çıkan orman yangınında 5 dekar alan kül oldu.
Kozan
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:04 Kaynak: İHA
'da orman yangını
ADANA - Adana
'nın Kozan ilçesinde kızılçam ormanlık alanda çıkan orman yangınında 5 dekar alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkiinde ormanlık alanda sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 1 adet helikopter ve 2 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
İlk bilgiye göre ormanlık alanda 5 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
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