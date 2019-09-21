Kozan'da orman yangını
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ADANA'nın Kozan ilçesinde, Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan
ilçesinde, Kozan Kalesi
çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 10 dekarlık alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları, Adana
Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince devam ediyor.
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