Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saat 19: 55 sıralarında Kozan ilçesi Akdam Mahallesi Vezirağalar mevkii Dikili Bölgesi'nde çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz ve su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 greyder ve 150 yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar kızılçam ormanlık alan zarar görürken, yanan bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan bir orman işçisi yangına müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği için hastaneye sevk edildi. - ADANA