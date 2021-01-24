Kozan'da park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerinde park halindeki 33 NJV 14 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.