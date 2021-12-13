Kozan'da peş peşe iki ayrı deprem - Son Dakika

Kozan'da peş peşe iki ayrı deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde AFAD verilerine göre peş peşe iki ayrı deprem meydana geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde AFAD verilerine göre peş peşe iki ayrı deprem meydana geldi. Kozan'da saat 00.23 ve 00.25 sularında merkezüstü Hacımirzalı Kozan'da peş peşe meydana gelen iki ayrı deprem yaşandı. AFAD verilerine göre 18 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde 00.23 sularında deprem meydana gelirken 00.25 sularında da 2.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Deprem Kozan ilçesinde vatandaşlar tarafından hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (Beril Solmuşgül/ İHA)

Son Dakika

Bakan Bilgin emeklilere müjde verdi: Maaşlarınızı düzelteceğiz

HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu

HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar

Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz

Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi

Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke

Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar