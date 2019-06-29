Son Dakika Haberleri: Kozan'da piknik alanlarında temizlik çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Kozan'da piknik alanlarında temizlik çalışması

24 dakika önce

Adana'nın Kozan İlçe Belediyesi tarafından SODES ve Dağılcak yürüyüş yolu üzerinde bulunan piknik alanlarında çevre temizliği çalışması yapıldı.

Kozan'da piknik alanlarında temizlik çalışması, System.String[]
Adana'nın Kozan İlçe Belediyesi tarafından SODES ve Dağılcak yürüyüş yolu üzerinde bulunan piknik alanlarında çevre temizliği çalışması yapıldı.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir ve Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, SODES-Dağılcak yürüyüş yolu çevresinde ve piknik alanlarında çevreye rahatsızlık veren dikenli bitkilerin temizlenmesi başta olmak üzere genel temizlik çalışması yaptı. Havaların ısınmasıyla vatandaşların vakit geçirmek amacıyla piknik yapmak için yöneldiği ormanlık alanlarda bırakılan ısınma sonucu yakıcı özelliği bulunan maddeler toplanarak genel temizlik yapıldı.

Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak halkın daha temiz bir alanda zaman geçirmeleri ve piknik yapmaları sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, "Vatandaşlarımız Baraj manzaralı serin, temiz ve daha huzurlu bir ortamda zaman geçirip piknik yapmalarını sağlamak için çalışmalarımız Kozan Merkez ve kırsal alanlarda da devam etmektedir." dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
Kozan Belediyesi, Adana, Kozan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama Ali Babacan görüşmesi Atatürkçü Düşünce Derneği'ni karıştırdı: Derhal istifa etmeli "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" diyen İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:24:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozan'da piknik alanlarında temizlik çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]