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Kozan'da safran üretimi

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde Ali Gök isimli çiftçinin yetiştirmiş olduğu safranlar yoğun ilgi görüyor.

Kozan'da safran üretimi, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde Ali Gök isimli çiftçinin yetiştirmiş olduğu safranlar yoğun ilgi görüyor.


Gıda, ilaç ve boya madde alanında kullanılan safran çiçeğini ilçeye bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yetiştiren Ali Gök'ü safranları yetiştirdiği arazide ziyaret eden Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ve personelleri üretim hakkında safran yetiştiricisi Ali Gök'ten bilgi alarak yetiştirilen safranları ve hasadını yerinde incelediler.


Ali Gök adlı çiftçi 2.5 dekar alandaki arazisinde safran yetiştirdiği, yine aynı araziden geçtiğimiz yıl 600 gram safran hasadı gerçekleştiren Gök'ün üretmiş olduğu safranlar kilogramı 10 ile 12 bin Türk Lirasından alıcı buluyor. Perakende fiyatının ise 30-35 bin Türk Lirası arasında olduğu öğrenilen safranlara şimdilik Safranbolu ilçesinden alıcı bulduğu kaydedildi.


Çiftçi Ali Gök'ün ilk başta hobi ve deneme amacıyla başladığı bu üretimi önümüzdeki yıldan itibaren profesyonel hale getireceği kaydedildi. - ADANA

Ali Gök, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:41 Kaynak: İHA
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