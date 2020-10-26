Kozan'da sahte içki üretip, satan kişinin evine baskın; 259 litre ele geçirildi - Son Dakika

Kozan'da sahte içki üretip, satan kişinin evine baskın; 259 litre ele geçirildi
26.10.2020 20:59
ADANA'nın Kozan ilçesinde, bir eve baskın yapan polis, pet şişelere doldurulmuş 259 litre sahte içki ele geçirdi.
ADANA'nın Kozan ilçesinde, bir eve baskın yapan polis, pet şişelere doldurulmuş 259 litre sahte içki ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, O.Ö. isimli bir kişinin evinde sahte içki üretip, sattığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izin ile şüphelinin evine baskın yapan ekipler, evde yapılan aramada 5'er litrelik 48 şişe ve yarım litrelik 38 şişe içerisine doldurulmuş toplam 259 litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiye el koyan polis, O.Ö.'yü gözaltına alarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
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