Kozan'da şehitler anısına dev Türk bayrağı - Son Dakika

Kozan'da, kentin büyük bölümünden görülebilen Çanaklı Tepesi'ndeki bayrak direğinde, 12 metrekarelik dev Türk bayrağı şehitler anısına göndere çekildi.

Kozan Belediyesi tarafından, 18 metre uzunluğundaki bayrak direğinde göndere çekilmek üzere 12 metrekarelik Türk bayrağı kullanıldı.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada, Türk bayrağının vatan toprağı ve kendileri için şeref olduğunu belirterek, "O şerefi yaşamak her Türk'ün en büyük görevidir. Başta İdlib şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.