Kozan'da şehitler anısına dev Türk Bayrağı asıldı - Son Dakika

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Kozan'da şehitler anısına dev Türk Bayrağı asıldı
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde başta İdlib olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyan şehitler anısına kentin her yerinden görülebilecek Çanaklı Tepesi'ndeki direğe dev Türk bayrağı asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:09 Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde başta İdlib olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyan şehitler anısına kentin her yerinden görülebilecek Çanaklı Tepesi'ndeki direğe dev Türk bayrağı asıldı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Şantiye ekipleri işbirliği ile Çomak Dede Türbesi'nin de bulunduğu alanda gerçekleştirilen çalışmada, 18 metre uzunluğundaki bayrak direğine 12 metrekarelik Türk Bayrağı çekildi.
Belediye Meclis üyeleri Kenan Avan ve Soner Uzun'da bayrağın dikildiği yerde incelemelerde bulundu. - ADANA
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