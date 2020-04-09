Son Dakika › Güncel › Kozan'da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı - Son Dakika
Kozan'da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı
7 saat önce
Adana İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilçelerde haftada bir gün semt pazarı kurulması yönündeki kararı, aşırı yoğunluk olacağı gerekçesiyle Kozan'da üç güne çıkarıldı.
Adana İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilçelerde haftada bir gün semt pazarı kurulması yönündeki kararı, aşırı yoğunluk olacağı gerekçesiyle Kozan'da üç güne çıkarıldı.
İl Hıfzıssıhha kararına istinaden Kozan ilçesinde de Karacaoğlan Mahallesi hastane bölgesi civarında sadece cuma günleri kurulması planlanan semt pazarı, aşırı yoğunluk nedeniyle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç güne çıkarıldığı bildirildi.
Alınan bu karar, belediye hoparlörlerinden vatandaşlara anons edilerek duyuruldu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:58 Kaynak: İHA
Son Dakika Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz