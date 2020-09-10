Kozan'da "Sepet örme kursu" açıldı - Son Dakika

Kozan Kaymakamlığı, İŞKUR, İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünce ilçede dezavantajlı gruplara yönelik "Sepet örme kursu" açıldı.

Kursun açılışında konuşma yapan Kaymakam Şafak Gürçam, kursun hayırlı olmasını dileyerek, ilçede meslek edindirmeye yönelik kurslar açamaya devam edeceklerini belirtti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut da kursa 12 kursiyerin katıldığını ve kurs sonunda yapılan ürünlerin satışının yapılacağını kaydetti.