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Kozan'da ses yarışması yapıldı - Son Dakika

Kozan'da ses yarışması yapıldı

18.02.2022 12:49
Kozan'da ses yarışması yapıldı

Kozan Anadolu Lisesi'nde "O Ses Bizim Sesimiz" karaoke ses yarışması düzenledi.

Kozan Anadolu Lisesi'nde "O Ses Bizim Sesimiz" karaoke ses yarışması düzenledi.

Okul konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler seslendirdikleri eserlerle yarışırken sınıflardaki öğrenciler de etkileşimli tahtalardan canlı yayınlanan yarışmayı izleme imkanı buldu.

Yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Okul Müdürü Zafer Yaşar Pala, okulda geçmişten aldığı güçle geleceğe sağlam karakterli kendine güvenen gençler yetiştirmek amacıyla sosyal kültürel sportif yönden etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin yoğun tempolu bir dönemle okula başladıklarında hiçbir şekilde sıkılmamaları, onlara hayatta müziğin de yer aldığını benimsetmek üzere bu yarışmayı düzenlediklerini ifade eden Pala, şunları kaydetti:

"Karaoke gençlerin sosyalleşmeleri adına eğlenceli bir etkinliktir. Öğretmenlerimiz gözetiminde kendi tarzını oluşturmasında ve bulmasında fayda sağlayacaktır. Bu sayede ezber yapacakları için ekstra beyin jimnastiği yapmış olacaklardır. Yaptıkları ezberler ritme ayak uydurmaları, kelimeleri tekrar etmeleri beyin gelişimleri ve ritim algılarını geliştirecektir. Birbirleri ile yarışmaları tatlı bir rekabet hissini doğuracağı gibi, bu sayede başarıya ulaşma isteği artacaktır. Topluluk içinde sahne almaları özgüvenlerinin artmasını sağlar. Etkinlikte esas olan seslerinin güzel olması değildir. Esas olan kendilerine özgüven ve çevreleri ile ses aracığıyla ilişkiye geçebilmektir. "

Pala, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Anadolu Lisesi, okul müdürü, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozan'da ses yarışması yapıldı - Son Dakika


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