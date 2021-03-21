Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular

21.03.2021 23:32

Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular Adana'nın Kozan ilçesinde maskeli kimliği belirsiz kişiler özel bir plakasız araçla ev ve işyerlerinin bulunduğu caddede vatandaş ve çocukların olduğu esnada bölgeyi kurşun yağmuruna tuttu.

Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde maskeli kimliği belirsiz kişiler özel bir plakasız araçla ev ve işyerlerinin bulunduğu caddede vatandaş ve çocukların olduğu esnada bölgeyi kurşun yağmuruna tuttu.

Adana'nın Kozan ilçesi Cumhuriyet mahallesi Turgut Özal bulvarı üzerinde bulunan işyerleri ve evler kurşunların hedefi oldu.

İddialara göre bugün akşam saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir neden ile plakasız ve içinde maskeli kişilerin bulunduğu bir araçtan ev ve işyerlerine pompalı tüfek ile ateş açıldı. O esnada çocukların ve vatandaşların bulunduğu kaldırımda mermiler iş yeri ve duvarlara isabet ederek şans eseri kimse yaralanmadı. Olayın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerinde çıkan arbedede şahıslardan biri kaçarken rastgele ateş etmesi sonucu bir polis memuru hafif bacağından yaralanırken tedbir amaçlı Kozan Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı polise ilk müdahaleyi polis arkadaşları yaptı. Arbedede darbe alan diğer polis memuru ise topallamasına rağmen görevini bırakmadı, silahlı çatışmayı aydınlatmak için saatlerce alanda inceleme yaptı. Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak olay yerine gelerek polislerden bilgi alırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Olay yerinde bulunan bir kadın yaşadığı dehşet anlarını polise aktarırken 4 yaşındaki bir çocuğun şans eseri kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğunu aktardı. Polisler olay yerinde boş kovan mermilerini tek tek işaretlerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı gözaltına alınan şahıslar olduğu öğrenildi. Yaralı polislerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular
Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular
Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular
Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular
Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular
Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular
Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular
Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular
Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular
Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular
Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular

Hisarcık, Polis, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskeli olarak gelip sokağa kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika


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