Kozan'da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kozan'da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika

Kozan'da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrildi.

Kozan'da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrildi.


Kozan'da fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış nedeniyle ağaçlar şiddetli yağış ve rüzgara dayanamayarak kökünden sökülüp devrildi. Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mesai yaparak devrilen ağaçlar için gerekli müdahalelerde bulundu. Ekipler, devrilen ağaçları kesmek yerine köklerini yeniden sağlamlaştırırken, tehlike oluşturan dallar ise budandı. - ADANA

Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
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