Son Dakika Haberleri: Kozan'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kozan'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

27 dakika önce

Kozan'da silahlı kavga: 3 yaralıADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kozan'da silahlı kavga: 3 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde gece geç saatlerde sohbet eden Faruk Bayram (26), Hüseyin Kurtaran ve Abdurrahman Karaarslan ile yoldan araçla geçen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen şahıs yanında getirdiği silahla kavga ettiği Faruk Bayram, Hüseyin Kurtaran ve Abdurrahman Kararaslan'ı vurarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralılar ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken olayda silah kullandığı ve olaya karıştığı düşünülen bir kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki sorgusu devam ederken polis ekipleri olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, kavga, 3. Sayfa
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