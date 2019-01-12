Kozan'da, Silahlı Kavgada 3 Kişi Yaralandı
1 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, kavga ettiğ3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.
ADANA'nın Kozan
ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, kavga
ettiğ3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.
?Olay, gece yarısı sıralarında Şevkiye Mahallesi Adana
Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, kullandığı otomobille cadde üzerinde sohbet eden Faruk Bayram (26), Hüseyin Kurtaran (25) ve Abdurrahman Karaaslan'ın (24) yanına yaklaştı. Burada, 3 arkadaş ile bu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, gençlere tabanca ile ateş açıp, bölgeden uzaklaştı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Bayram, Kurtaran ve Karaaslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:23 Kaynak: DHA
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