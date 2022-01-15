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Kozan'da şoförler odası seçimlerinde Mustafa Atlı güven tazeledi - Son Dakika

Kozan'da şoförler odası seçimlerinde Mustafa Atlı güven tazeledi

15.01.2022 12:17
Kozan'da şoförler odası seçimlerinde Mustafa Atlı güven tazeledi

Kozan Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Atlı, aynı göreve yeniden seçildi.

Kozan Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Atlı, aynı göreve yeniden seçildi.

Bir düğün salonunda yapılan olağan genel kurulda 735 üye oy kullandı.

Başkanlık için 3 adayın katıldığı seçimde 396 oy alan Mustafa Atlı güven tazeledi.

Atlı, yaptığı açıklamada, seçimlerde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Odanın yeni yönetim kurulu Veli Kabacık, İbrahim Mican, Ömer Eroğlu, Mahmut Köşeli, Murat Aktaş ve Mustafa Bozkurt'tan oluştu.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Mustafa Atlı, Düğün, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozan'da şoförler odası seçimlerinde Mustafa Atlı güven tazeledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kozan'da şoförler odası seçimlerinde Mustafa Atlı güven tazeledi - Son Dakika
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