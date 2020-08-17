Kozan'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor - Son Dakika

Kozan ilçesinde, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kozan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde bulunan 27 köpek, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi veterinerleri tarafından kısırlaştırılarak kayıt altına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, kısırlaştırılan köpeklerin bakım ve tedavilerinin rehabilitasyon merkezinde görevli veteriner ve ekibi tarafından takip edildiğini kaydetti.

Sosyalleşmiş olan hayvanları bir haftalık tedavi ve bakımdan sonra aldıkları yerlere bırakacaklarını ifade eden Dağlı, sosyalleşmeyenleri barınakta kontrol altında tutacaklarını belirtti.