Kozan'da sular dondu, yollar buzlandı - Son Dakika

Kozan'da sular dondu, yollar buzlandı
6 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle sular dondu, yollarda buzlanma meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle sular dondu, yollarda buzlanma meydana geldi.
Hava sıcaklığının dün gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle Saimbeyli Caddesi, Şehit Murat Özkozanoğlu Caddesi ve daha birçok noktada çeşmelerden akan sular buz tuttu. Yollarda biriken suların da buza dönüşmesiyle trafik ekipleri önlem aldı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, buzlanmaya karşı yollara tuz attı.
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