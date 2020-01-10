Kozan'da sürücülere 2 milyon 95 bin 216 TL trafik cezası kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da sürücülere 2 milyon 95 bin 216 TL trafik cezası kesildi - Son Dakika

Kozan'da sürücülere 2 milyon 95 bin 216 TL trafik cezası kesildi

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde 2019 yılında yapılan trafik denetimlerinde 2 milyon 95 bin 216 TL para cezası kesildi.

Kozan'da sürücülere 2 milyon 95 bin 216 TL trafik cezası kesildi, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde 2019 yılında yapılan trafik denetimlerinde 2 milyon 95 bin 216 TL para cezası kesildi.


Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nin raporunda, 2018-2019 yılları istatistiklerine göre ilçede meydana gelen kazalarda ve kesilen trafik cezalarında düşüş yaşandı.


2018 yılında toplamda 224 adet yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 356 kişi yaralandı. 2019 yılında ise toplamda 181 adet yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 280 kişi yaralandı.


2018 yılında 110 adet maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 2019 yılında 107 adet maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. 2018'e göre maddi hasarlı trafik kazalarında yüzde 3 düşüş yaşandı.


Yapılan denetimlerde 2018 yılında 7 bin 628 sürücüye cezai işlem uygulanırken 2019 yılında 6 bin 860 sürücüye cezai işlem yapıldı. 2018 yılında toplamda 2 milyon 291 bin 970 lira, 2019 yılında ise 2 milyon 95 bin 216 TL para cezası kesildi.


2018 yılında bin 10 araç trafikten men edilirken, 2019 yılında ise 704 araç trafikten men edildi.


2018 yılına göre 2019 yılında meydana gelen trafik olaylarında düşüş yaşandığı verilere yansırken trafik ekipleri vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için trafikte her türlü trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerektiğinin altını çizdiler. - ADANA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
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